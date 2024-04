L'Iran a lancé "des drones et des missiles" vers Israël

La télévision d'Etat iranienne a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche que le Corps des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique, a lancé une "vaste" attaque de "drones et de missiles" vers Israël.

"En réponse aux nombreux crimes commis par le régime sioniste, notamment l'attaque contre la section consulaire de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Damas et le martyre d'un groupe de commandants et conseillers militaires de notre pays en Syrie, l'armée de l'air de la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique a tiré des dizaines de missiles et de drones sur des cibles spécifiques à l'intérieur des territoires occupés", a déclaré la télévision d'État en citant les relations publiques des Gardiens.

L'attaque de drones de l'Iran sur Israël va durer "plusieurs heures", a pour sa part fait savoir la Maison Blanche.