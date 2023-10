L'offensive dans la bande de Gaza reportée par l'armée israélienne: voici les raisons évoquées

"Pas dans une logique de négociation"

Quant aux otages israéliens, capturés par le Hamas notamment lors de l'attaque du 7 octobre dans les kibboutz et sur un festival de musique, pas question de les laisser périr dans l'attaque, même si l'heure n'est plus aux négociations : "Nous sommes en contact avec la communauté internationale, avec des pays importants tels que la France, les Etats-Unis, l'Allemagne et d'autres pays encore, pour essayer de voir ce qui pourrait être éventuellement envisagé", avance le directeur adjoint du ministère israélien des Affaires étrangères. "Mais nous ne sommes pas dans une logique de négociation. Bien au contraire, nous sommes dans une logique entièrement différente, tout en essayant de sauver les otages", précise-t-il.

Ce qui semble donc certain, c'est qu'une démonstration de force de la part de Tsahal (l'armée israélienne) semble inévitable. "Mettez-vous un instant dans notre position. Si le Hamas n'est pas détruit, si le Hamas continue à exister tel qu'il est, nous ne pourrons plus vivre normalement dans notre pays. Pour nous, c'est une guerre qui est véritablement pour la survie et pour l'avenir de l'Etat d'Israël et de ses habitants", tranche Emmanuel Nahshon.