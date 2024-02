Londres sanctionne "des colons extrémistes" israéliens en Cisjordanie

Le ministère britannique des Affaires étrangères a annoncé lundi des sanctions contre quatre "colons extrémistes" israéliens ayant "violemment attaqué" des Palestiniens en Cisjordanie et appelé Israël à prendre des "mesures plus fermes" contre les colons.

Ces colons "menacent les Palestiniens, souvent sous la menace d'une arme, et les forcent à quitter des terres qui leur reviennent de droit", a dit le chef de la diplomatie britannique David Cameron, cité dans ce communiqué, évoquant un "comportement illégal et inacceptable".

"Depuis un an, les colons extrémistes ont commis des actes de violence d'une ampleur sans précédent en Cisjordanie", condamne le Foreign Office dans son communiqué.

Parmi les quatre colons sanctionnés, figure Moshe Sharvit, décrit comme "un colon extrémiste qui a menacé, harcelé et agressé des bergers palestiniens et leurs familles dans la vallée du Jourdain". "En octobre 2023, une communauté de vingt familles a fui après que Sharvit a attaqué les résidents et leur a dit qu'ils avaient cinq heures pour partir", est-il expliqué dans le communiqué.

Yinon Levy, également sanctionné par les Etats-Unis, est lui aussi cité dans le communiqué. Il est accusé de diriger un groupe de colons autour de l'avant-poste de Meitarim, "dont les colons ont eu recours à la violence physique et à la destruction de biens pour déplacer des communautés palestiniennes".