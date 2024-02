L'ONG Médecins du Monde alerte sur l'augmentation des violences liées au genre

Un an après les séismes qui ont ébranlé la Turquie et la Syrie, l'ONG Médecins du Monde alerte mardi sur l'augmentation des violences intrafamiliales et sexuelles, du travail des enfants et de la violence à l'égard des femmes et des mariages (précoces) forcés. Elle pointe également les traumatismes, les épidémies et les problèmes de santé mentale massifs qui accablent la population.