L'ONU dénonce "des violations grossières des droits humains par toutes les parties"

Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU a dénoncé vendredi "les violations grossières" des droits humains "par toutes les parties", en Israël, à Gaza et en Cisjordanie, réclamant que justice soit faite et que les responsables rendent des comptes.

"La justice est une condition préalable pour mettre fin aux cycles de violence et pour que les Palestiniens et les Israéliens puissent prendre des mesures significatives vers la paix", a déclaré le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk à la publication du rapport de ses services sur la situation des droits humains en Israël, à Gaza et en Cisjordanie sur les douze mois s'achevant le 31 octobre 2023.