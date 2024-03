L'Union africaine "félicite chaleureusement" Faye pour sa victoire à la présidentielle

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, "félicite chaleureusement le président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion de la proclamation officielle de son élection au premier tour" avec plus de 54% des voix au scrutin de dimanche et lui souhaite "plein succès dans sa lourde et noble charge", selon le communiqué.

M. Faye, 44 ans, jamais porté à une fonction élective nationale auparavant, va devenir le cinquième président de ce pays ouest-africain de 18 millions d'habitants, et le plus jeune de son histoire.