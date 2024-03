Madagascar: le bilan du cyclone Gamane monte à 18 morts

Le bilan du cyclone Gamane qui a soudainement frappé mercredi Madagascar s'est alourdi à 18 morts, avec des maisons emportées et plus de 20.000 personnes déplacées, ont annoncé vendredi les autorités.

Des vents violents ont mis des arbres à terre et des torrents d'eau se sont engouffrés dans des villages lors du passage du cyclone qui devait initialement frôler l'île de l'océan Indien située à l'est de l'Afrique australe, mais qui a changé de trajectoire et touché le nord mercredi.

Selon les statistiques publiées vendredi par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNRGC), 18 personnes ont été tuées (contre 11 dans le précédent bilan), 20.737 déplacées et 5.371 foyers ont été touchés.