Mali: l'armée malienne annonce avoir tué un haut responsable djihadiste

"L'armée malienne vient d'éliminer ce dimanche 28 avril un ennemi de la paix en la personne de Abou Houzeifa dit Hugo, un chef terroriste", a annoncé la présentatrice du journal télévisé de la télévision publique ORTM.

Quelques minutes plus tard, un communiqué de l'armée malienne a confirmé que "l'identification et les indices recueillis confirment la mort de Abou Houzeifa, un terroriste étranger de grande renommée auteur de plusieurs exactions sur les populations civiles innocentes et des attaques contre des forces armées de l'Alliance des Etats du Sahel et des forces étrangères".