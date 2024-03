Mer de Chine méridionale: nouvel échange acerbe entre Manille et Pékin

Samedi, trois soldats philippins ont été blessés lors d'un accrochage avec les garde-côtes chinois, qui ont bloqué leur navire et l'ont endommagé à l'aide de puissants canons à eau au large d'un des récifs disputés, l'atoll Second Thomas.

Il a promis "au cours des semaines à venir" une série de "réponses et de contre-mesures proportionnées, délibérées et raisonnables face aux attaques ouvertes, incessantes, illégales, coercitives, agressives et dangereuses des agents des garde-côtes chinois et de la milice maritime chinoise", a-t-il affirmé, ajoutant que "les Philippins ne céderont pas".

Pratiquement au même moment, la Chine a accusé les "provocations" philippines d'être la cause de l'actuelle montée des tensions.

"Les provocations de la partie philippine sont la cause directe de l'aggravation récente du contentieux de la mer de Chine méridionale", a indiqué le ministère dans un communiqué. "La Chine ne permettra pas aux Philippines de faire ce qu'elles veulent et a réagi de manière raisonnable et énergique", a-t-il ajouté.