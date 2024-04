Meta met le turbo dans l'intelligence artificielle générative avec Llama 3

Les entreprises technologiques sont engagées depuis plus d'un an dans une course effrénée au développement et déploiement de l'IA générative (production de textes, images, et autres contenus, sur simple requête en langage courant).

En tête, OpenAI, qui a lancé cette nouvelle vague technologique avec ChatGPT, son principal investisseur Microsoft, et son concurrent Google, rivalisent à coup de robots conversationnels ("chatbots") et autres assistants virtuels pour aider les humains à faire des recherches en ligne, à créer des contenus ou encore éduquer leurs enfants.

Grâce à Llama 3, Meta AI est censé donner de meilleurs réponses aux requêtes des utilisateurs, générer des images plus rapidement ("en temps réel, c'est assez dingue!", a commenté Mark Zuckerberg). Il aura accès à des informations récentes via Google et Bing, le moteur de recherche de Microsoft.