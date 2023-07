Miracle dans l'océan Pacifique: un Australien et son chien secourus après un mois de dérive

Un Australien et son chien ont été secourus dans l'océan Pacifique alors qu'ils dérivaient à bord de leur embarcation depuis avril, a annoncé dimanche le média Sky News Australia. L'homme avait quitté La Paz au Mexique afin de se rendre en Polynésie française.

L'homme de 51 ans, Tim Shaddock, et son chien Bella ont réussi à survivre en buvant l'eau de pluie et en mangeant du poisson cru. Ils ne souffrent toutefois d'aucune blessure grave. "J'ai vécu une épreuve très difficile en mer, j'ai juste besoin de repos et de bonne nourriture car j'étais seul en mer pendant longtemps", a déclaré Tim Shaddock dans une vidéo.

Leur embarcation a été repérée la semaine dernière par un chalutier qui a envoyé son hélicoptère en reconnaissance. Les deux rescapés ont embarqué sur le chalutier qui les reconduit désormais au Mexique.