Netanyahu affirme que l'Unrwa est "totalement infiltrée" par le Hamas

"L'Unrwa est totalement infiltrée par le Hamas", et "nous avons besoin d'autres agences des Nations unies et d'autres organisations humanitaires" à sa place, a-t-il dit, alors que cette agence est mise en cause par Israël pour la participation présumée de certains de ses employés dans l'attaque du 7 octobre, ce qui a provoqué la suspension de son financement par d'importants pays donateurs.