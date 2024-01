Netanyahu exclut de libérer des "milliers de terroristes" palestiniens contre les otages

"Nous ne retirerons pas l'armée de la bande de Gaza et nous ne libérerons pas des milliers de terroristes", a assuré Benjamin Netanyahu, évoquant un possible accord avec le Hamas, discuté depuis une réunion à Paris ce week-end avec des représentants américains, qataris, égyptiens et israéliens.

Le Premier ministre du Qatar, Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, dont le pays est le principal médiateur dans ce conflit, avait annoncé lundi qu'un cadre pour une trêve accompagnée de nouvelles libérations d'otages serait transmis au Hamas, faisant état de "progrès notables" à la réunion à Paris.