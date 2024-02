A New York, les tulipes et les corps de Mapplethorpe au défilé Ludovic de Saint Sernin

Des tulipes se dessinent délicatement sur des hauts transparents: pour son premier défilé à New York, le créateur parisien Ludovic de Saint Sernin a rendu hommage au photographe Robert Mapplethorpe, icône queer, à ses photos de fleurs et à ses nus.

Photographe emblématique du milieu gay new-yorkais, qui fit scandale pour ses images explicitement sexuelles, mort du sida à 42 ans, Robert Mapplethorpe (1946-1989) a laissé un riche héritage artistique qui vivait dimanche soir sur le podium de la Fashion week.

Il y a d'abord eu ces tulipes très stylisées, que Robert Mapplethorpe photographiait en noir et blanc, et qui sont apparues en velours sur des hauts délicats et diaphanes en organdi japonais. Le motif revenait aussi sur des mini-jupes et des robes tout aussi transparentes.

Le défilé a ensuite évolué vers des costumes plus stricts, portés au masculin ou au féminin, évoquant le New York des années 1970 et 1980, puis des tenues de soirée de plus en plus évocatrices, comme ce trench coat rouge décolleté et très court.