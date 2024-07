Nigeria: au moins 16 élèves tués dans l'effondrement d'une école, d'autres piégés

Les autorités de Jos, la capitale de l'Etat du Plateau, ont indiqué jusqu'à présent que "plusieurs élèves" ont été tués dans l'effondrement partiel de l'école Saint Academy, dans des salles de classe.

Un journaliste de l'AFP a vu cinq corps à la morgue d'un hôpital et 11 dans une autre. Tous portaient des uniformes scolaires.

"Je suis entré dans la classe et à peine cinq minutes plus tard, j'ai entendu un bruit, et ensuite je me suis retrouvé ici", a déclaré à l'AFP Wulliya Ibrahim, 15 ans, un des élèves blessés, avec sa mère à côté de son lit d'hôpital.