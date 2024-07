"Tout ce que j'ai vu, c'est quelque chose de gris dans l'eau": mordue par un requin, cette rescapée témoigne

Dans le bilan annuel publié par l'International Shark Attack File (ISAF), une banque de données de l'Université de Floride, il est expliqué que, en 2023, on compte pas moins de 69 morsures "non provoquées" de requins dans le monde. À noter qu'en 2022, ce chiffre était de 63. Ces attaques, dont plus de la moitié ont eu lieu aux États-Unis, ont fait 10 morts.

Le réchauffement des eaux, un facteur important

Selon une étude publiée en 2021 dans la revue Nature, les populations mondiales de requins (et de raies) ont chuté de 71 % depuis 1970. Du fait de la surpêche et du réchauffement des eaux, les requins se rapprochent des côtes pour chasser.