Noël à New York: un conte de fées qui commence, cette année… sous le pont de Brooklyn

À quelques jours du 25 décembre, nos équipes se sont rendues à New York. Une ville qui n'a pas d'égal pour fêter Noël. Décorations incroyables, traditions centenaires, patinoires aux quatre coins de la ville,… Dans la grosse pomme, on peut célébrer les fêtes de fin d'année de façon très traditionnelle, mais aussi plus originale.

Le sapin du Rockefeller Center n'est peut-être pas le plus grand du monde, mais certainement le plus célèbre. Il incarne l'esprit de Noël à New York. 25 mètres de haut et à son sommet, une étoile de 400 kilos de cristaux. Le tout, avec huit kilomètres de guirlandes pour en avoir plein les yeux.

Pour les touristes qui sont friands de plus de nouveautés, Patrick propose de changer de point de vue. Sortir de Manhattan, par un des ponts les plus emblématique du monde et découvrir une autre patinoire qui a ouvert ses portes cet hiver: "C'est une patinoire en dessous du fameux pont de Brooklyn." Une bouffée d'air qui semble ravir les personnes qui sont présentes en nombre. "C'est ça qui est cool à New York, on se réinvente tout le temps", affirme Patrick.

La petite particularité de ce nouveau bijou: "Vous pouvez patiner et avoir une vue splendide sur la Skyline de Manhattan."

Traditionnel ou plus insolite, Noël est une institution à New York. Un business aussi. La ville accueille 7 millions de touristes entre Thanksgiving, fin novembre, et le premier janvier.