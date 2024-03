Nouvelle bouffée d'air pour Trump: la justice de l'Etat de New York réduit sa caution

Partager:

La justice de New York a allégé ce lundi la pression financière sur Donald Trump en ramenant à 175 millions de dollars sa caution dans une procédure civile, mais refusé de reporter davantage son procès pénal historique, qui commencera le 15 avril. Inculpé dans quatre affaires pénales et déjà condamné à de très lourdes amendes dans deux procès civils, le magnat de l'immobilier et candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre, s'est félicité de la décision de la cour d'appel de New York sur sa caution.

"Je respecte profondément la décision de la cour d'appel et je déposerai 175 millions de dollars en liquide, en obligations ou en actions, ou tout ce qui est nécessaire, très rapidement, dans les dix jours", a déclaré l'intéressé lors d'une pause dans l'audience devant le tribunal pénal de Manhattan pour l'affaire de paiements dissimulés en 2016 à une actrice de films X. La cour a donné lundi 10 jours à Donald Trump, condamné à 454 millions de dollars d'amendes avec ses fils Eric et Don Jr., pour fraudes financières au sein de leur empire immobilier Trump Organization, pour rassembler ce montant. Il avait précédemment jusqu'à lundi pour fournir la garantie qu'il paierait les 454 millions afin de suspendre, le temps de l'examen de l'appel, le jugement du juge new-yorkais Arthur Engoron le 16 février qui interdit aussi à Trump père et fils de diriger leurs entreprises à New York pendant trois et deux ans.

Les trois hommes risquaient de voir leur patrimoine immobilier saisi et leurs comptes bancaires gelés par la procureure générale locale Letitia James qui les a traînés en justice en octobre 2022. "Humiliation" S'il s'était retrouvé dans l'incapacité de payer, cela aurait considérablement écorné "l'image" de Donald Trump, "car il s'est toujours affiché en milliardaire qui a réussi", a souligné Andrew Weissmann, ancien procureur fédéral et auteur d'un livre sur les inculpations de l'ex-président.