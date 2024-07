Obama apporte son soutien crucial à Kamala Harris

Partager:

ROBERTO SCHMIDT Barack et Michelle Obama ont annoncé vendredi soutenir la candidature de Kamala Harris à l'élection présidentielle de novembre, apportant à la vice-présidente un appui crucial pour la campagne express qu'elle doit mener face à Donald Trump. Ce soutien de poids vient compléter les efforts de l'ex-sénatrice de 59 ans pour unir les démocrates derrière elle, alors que le temps presse.

En moins d'une semaine, depuis l'annonce du retrait dimanche de Joe Biden, Kamala Harris a donné un nouvel élan aux démocrates et dans le même temps poussé Donald Trump à réorienter sa campagne. Le candidat républicain, qui pensait affronter un président sortant de 81 ans ayant perdu de sa vigueur et coutumier des gaffes, se retrouve face à une remplaçante énergique et plus jeune de deux décennies. Le soutien des Obama, dont l'influence est immense sur le camp démocrate, a été rendu public via une vidéo où l'on voit Mme Harris répondre à leur appel.

"Michelle, Barack, c'est si important pour moi", a lancé tout sourire Kamala Harris, selon une vidéo publiée par son équipe de campagne. "Et on va s'amuser tous ensemble, non?", a-t-elle ajouté. Barack Obama, qui a attendu que tous les autres poids lourds se soient manifestés, a ajouté sur X: "En ce moment critique pour notre pays, nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'elle gagne en novembre", estimant qu'elle ferait une "fantastique présidente". La campagne démocrate a patiné pendant des semaines, plombée par les doutes autour de l'âge, de la condition physique et mentale de Joe Biden, sur fond de sondages défavorables.