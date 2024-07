Plus de 180.000 déplacés en quatre jours de combats au sud de Gaza, selon l'ONU

Plus de 180.000 personnes ont été déplacées en quatre jours de combats autour de Khan Younès, ville du sud de la bande de Gaza, a indiqué vendredi l'ONU, après une opération de l'armée israélienne pour y extraire des corps de captifs.

Environ 182.000 Palestiniens ont été forcés de quitter le centre et l'est de Khan Younès depuis lundi, alors que "l'intensification des hostilités" alimente "de nouvelles vagues de déplacements internes à travers Gaza", a déclaré le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) dans un communiqué, ajoutant que "des centaines d'autres personnes restaient bloquées dans l'est de Khan Younès".

De son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir "éliminé environ 100 terroristes" à Khan Younès depuis l'annonce d'une opération il y a quatre jours.