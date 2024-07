Obama soutient Kamala Harris, qui ferait "une fantastique présidente"

"En début de semaine, Michelle et moi avons appelé notre amie Kamala Harris. Nous lui avons dit que nous pensions qu'elle ferait une fantastique présidente des Etats-Unis et qu'elle avait tout notre soutien", a déclaré M. Obama, à l'influence toujours immense sur son camp.

Le président sortant, âgé de 81 ans, a finalement renoncé, après des semaines d'appels à quitter la course sur fond d'inquiétudes quant à sa condition physique et mentale.

- Soutien depuis Paris -

Brendan Smialowski

Le soutien de l'ex-président Obama (2009-2017) vient amplifier l'élan croissant pris par la campagne de Mme Harris, 59 ans, qui a bénéficié d'une vague de soutien de la part de syndicats, de minorités ethniques et de son parti depuis qu'elle a annoncé sa candidature.

Ce dernier soutien, "Michelle, Barack, c'est si important pour moi", dit l'ancienne sénatrice de Californie lors d'un appel téléphonique avec les Obama, selon une vidéo publiée par sa campagne. "Et on va s'amuser tous ensemble avec tout ça, non?" ajoute-t-elle.

Depuis le lancement de sa campagne en début de semaine, les démocrates semblent avoir trouvé une nouvelle dynamique: les meetings de Kamala Harris bénéficient d'une ferveur incomparable à ceux de Joe Biden, les levées de fonds battent des records et les bénévoles affluent sur le terrain.