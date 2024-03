Opération israélienne autour d'un hôpital de Gaza, selon le ministère de la santé du Hamas

Les troupes israéliennes encerclent mardi le complexe hospitalier al-Nasser dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien Hamas et des témoins.

"L'armée assiège le complexe médical d'al-Nasser", indique le ministère de la Santé dans un communiqué, évoquant "des opérations violentes aux abords, en préparation d'un assaut contre le personnel médical, technique et administratif et contre les milliers de personnes déplacées encore présentes à l'intérieur".

Des dizaines de véhicules blindés et de chars entourent les lieux depuis le matin, selon des témoins qui font état de tirs.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël, les troupes israéliennes mènent régulièrement des opérations dans des hôpitaux de la bande de Gaza, affirmant être à la recherche de combattants palestiniens.

Une opération de ce type a débuté le 18 mars autour et dans l'hôpital al-Chifa de la ville de Gaza, le plus grand du territoire, où l'armée a dit avoir tué plus de 150 combattants palestiniens.