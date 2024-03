Opération réussie: le premier largage de la Défense belge à Gaza s'est déroulé avec succès

L'aide humanitaire belge a été larguée jeudi au-dessus de Gaza, ont annoncé les départements des Affaires étrangères, de la Défense et de la Coopération dans un communiqué.

Un avion A400M de la Défense a décollé lundi de l'aéroport de Melsbroek, emportant 6.000 kg de vivres et des milliers de kits d'hygiène rassemblés par B-Fast. Il a fait halte en Jordanie où la cargaison a été contrôlée par les autorités jordaniennes et israéliennes.

"La première opération belge de largage à Gaza vient d'avoir lieu. L'aide apportée par la Belgique vise à répondre à l'urgence humanitaire. La souffrance des civils sur place est insoutenable. La famine menace des centaines de milliers d'enfants. Notre pays travaille déjà à l'envoi prochain de médicaments et de matériel médical à destination de l'hôpital de campagne jordanien à Gaza. Mais il est clair que ces opérations de largage aérien ne peuvent devenir la norme. Un accès sans restriction de l'aide humanitaire à Gaza doit être garanti au plus vite. Je continuerai à plaider dans ce sens, et pour un cessez-le-feu immédiat. C'est la seule manière d'arrêter les souffrances inhumaines vécues par la population de Gaza", a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, dont le département a participé à l'opération aux côtés de la Défense et de la Coopération belge.