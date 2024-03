Pays-Bas: le président israélien sous les huées à l'ouverture du musée de l'Holocauste

Partager:

Le premier musée de l'Holocauste des Pays-Bas a été officiellement ouvert dimanche à Amsterdam par le roi Willem-Alexander aux côtés du président israélien, dont la présence a été huée par des centaines de manifestants appelant à sa comparution devant la Cour pénale internationale.

"Ce musée nous montre quelles peuvent être les conséquences dévastatrices de l'antisémitisme", a déclaré le roi lors d'un rassemblement solennel dans une synagogue voisine du musée, auquel participaient des survivants néerlandais de la Shoah. Pour le président israélien Isaac Herzog, ce musée envoie "un message clair et puissant: souvenez-vous, souvenez-vous des horreurs nées de la haine, de l'antisémitisme et du racisme, et ne leur permettez jamais plus de prospérer".

"Malheureusement jamais plus, c'est maintenant, à l'instant. Parce qu'à l'instant, la haine et l'antisémitisme prospèrent à travers le monde et nous devons les combattre ensemble", a-t-il poursuivi. M. Herzog a appelé à la libération "immédiate" des otages détenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque sanglante du Hamas du 7 octobre, qui a fait 1.160 morts, la plupart des civils, et appelé à "prier pour la paix". À moins d'un kilomètre de là, des manifestants s'étaient rassemblés contre la présence de M. Herzog à cette inauguration, dont des organisations juives appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, où la riposte israélienne a fait plus de 31.000 morts selon le Hamas, et entraîné des destructions colossales.