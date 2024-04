"Personne ne nous explique la situation": au lendemain des inondations, Sylviane est toujours bloquée à l'aéroport de Dubaï

Dubaï peine à se remettre des inondations record qui ont touché la ville. Malgré le retour du soleil, le trafic routier et aérien reste perturbé. Justine Roland-Perez et Denis Caudron joignent une Belge qui est actuellement coincée à l'aéroport.

Depuis mardi, 1 244 vols ont été annulés, 41 détournés. L'activité reprend progressivement, mais de nombreux passagers sont toujours bloqués. C'est le cas de Sylviane qui se rend au Vietnam et a dû faire escale à Dubaï. "De demi-heure en demi-heure, on nous retarde, on nous retarde, on ne voit personne ici au guichet, il n'y a personne qui nous explique la situation. Il y a des gens, finalement il n'y a même pas assez de sièges puisqu'il y a plein de retard, les gens se sont touchés par terre, voilà", indique Sylviane.

Durant deux jours, des pluies torrentielles se sont abattues sur Dubaï, Bahreïn, le Qatar et Oman. Un record jamais enregistré en 75 ans : les rues, les habitations, les magasins se sont retrouvés complètement inondés. Difficile aujourd'hui de constater les dégâts. "Voilà notre maison dans laquelle nous venons d'emménager il y a deux semaines. L'eau coulait, s'écoulait par le haut et maintenant, c'est toute l'eau de drainage sale qui sort de toutes les salles de bain", explique la propriétaire d'un bien à Dubaï.