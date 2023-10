Peut-on craindre une nouvelle augmentation des prix de l'énergie avec le conflit au Proche-Orient? "Il y a des inquiétudes"

David Clarinval (MR) était l'invité du RTL info Signatures de ce mercredi 11 octobre. Le Vice-Premier ministre est venu répondre aux questions de Christophe Deborsu et de Luc Gilson et a réagi à l'actualité.

L'attaque du Hamas en Israël et les répliques de l'état hébreux suscitent de nombreuses inquiétudes et questions chez les citoyens. Parmi celles-ci, l'éventuelle flambée des prix de l'énergie, tout comme cela a été le cas lors du début de la guerre en Ukraine, d'autant les pays du Proche-Orient sont des producteurs considérables de l'or noir, notamment l'Iran qui soutient le Hamas et qui génère environ 5% du pétrole dans le monde, détient environ 11% des réserves mondiales et était le 3e producteur mondial de gaz naturel en 2020 selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Invité sur le plateau du RTL info Signatures, le Vice-Premier ministre David Clarinval (MR) n'a pas nié la possibilité d'une augmentation des prix de l'énergie face au conflit israélo-palestinien. "C'est vrai qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a des évènements de ce type-là, on peut craindre une augmentation", a avoué le bourgmestre de Bièvre. "Il y a des inquiétudes", même s'il est "un peu tôt pour l'affirmer".