Pont effondré à Batimore: le porte-conteneurs percuté a été remis à flot

Le porte-conteneurs qui a percuté et fait s'effondrer le grand pont du port américain de Baltimore a été remis à flot lundi, pour être remorqué vers un chantier naval. L'opération, près de deux mois après l'accident ayant causé la mort de six ouvriers qui travaillaient sur l'ouvrage, s'est déroulée à marée haute et devrait faciliter la reprise du trafic maritime dans le port.

À lire aussi Effondrement d'un pont à Baltimore: le corps de la dernière victime a été retrouvé

Au moins cinq remorqueurs participaient à la manoeuvre censée durer au moins une vingtaine d'heures, selon un photographe de l'AFP sur place, leur tâche consistant à déplacer le navire de 300 mètres de long sur une distance d'environ 4 kilomètres. Le 26 mars dernier, le porte-conteneurs Dali, battant pavillon singapourien, avait été victime de plusieurs avaries électriques et s'était encastré dans le pont autoroutier Francis Scott Key, qui s'était effondré comme un château de cartes.