Pourquoi la Cour suprême des États-Unis a-t-elle désormais la présidentielle de Donald Trump entre ses mains?

La cour d’appel fédérale du district de Columbia vient de trancher : Donald Trump ne bénéficie pas de l’immunité présidentielle pour sa tentative de renverser le résultat de l’élection de 2020. "Essentiellement, ce qu'ils ont statué c'est que l'immunité de l'exécutif ne peut protéger un président que pendant la durée de son mandat. Une fois qu’il quitte la Maison Blanche, il n’a pas plus de droits que n’importe quel autre citoyen. Il devient citoyen Trump plutôt que président Trump. Et ce sont les mots exacts qu’ils ont utilisé", explique John C. Coffee, professeur de droit à la Columbia Law School.

"Ils disent qu'il est tout simplement désespérément incohérent d'avoir une clause dans la Constitution qui dit que le président doit veiller à exécuter fidèlement les lois, ce qui est écrit dans l'article 1, et ensuite d'avoir un système en vertu duquel il est la seule personne dans le pays qui ne peut pas être poursuivi pour violation de ces lois. Ils disent que c'est une contradiction impossible. Et donc veiller à faire respecter les lois signifie en réalité que le président n’est pas au-dessus des lois."



Le procès initialement prévu en mars a été reporté à une date inconnue. Et Donald Trump s’est engagé à faire appel devant la Cour suprême des États-Unis, la dernière instance possible. "La prochaine grande question sera donc non seulement de savoir si la Cour suprême va entendre l’affaire, mais si elle va accélérer cette décision", analyse le professeur Coffee.