"Poutine doit revenir aux frontières de 1945 de la grande Russie": l'actuel président massivement soutenu

Certains n'attendent pas grand-chose de cette élection. C'est le cas de Théon, 25 ans. "Je ne suis pas sûr d'aller voter, je sais que cela ne changera rien, Vladimir Poutine fait de la politique politicienne, c'est normal, ce sont les élections. Il y a pourtant des problèmes économiques, l'inflation, les prix qui augmentent. C'est le même programme depuis 20 ans", explique le jeune homme.

Notre président dirige l'Etat et l'armée

Trois candidats autorisés par le pouvoir se présentent. Un communiste, un nationaliste et un homme d'affaires. Un scénario classique en Russie. Mais Poutine n'a pas regardé leur programme. "Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stabilité du pays et l'ordre. Notre président dirige l'Etat et l'armée. La Russie est en guerre actuellement, alors tous les Russes doivent voter massivement. Ceux qui ne le font pas sont des traîtres", confie un habitant.

Les Russes sont pourtant incités à aller voter, avec un système de loterie pour remporter des prix. Sur fond de guerre en Ukraine, menaces de l'Occident et drapeau à la main, Alexander est membre d'un petit parti qui soutient le président. "Poutine est le seul à pouvoir frapper en premier si la confrontation est inévitable. On ne peut pas le remplacer par un autre, il est le seul à avoir relevé notre pays après les années 90. Il doit revenir aux frontières de 1945 de la grande Russie", dit-il.