Près de 34.000 personnes tuées à Gaza depuis l'offensive israélienne, selon le Hamas

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi un nouveau bilan de 33.970 personnes tuées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier et la flambée de violences entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

En 24 heures, au moins 71 morts supplémentaires ont été recensés, selon un communiqué du ministère, qui fait état de 76.770 blessés en plus de six mois de guerre.

La bande de Gaza est pilonnée depuis plus de six mois par l'armée israélienne, en représailles à des attaques sanglantes menées le 7 octobre en Israël par le mouvement palestinien du Hamas et qui ont fait 1.400 morts, en majorité des civils.

Quelque 250 personnes ont par ailleurs été enlevées lors de l'attaque et emmenées à Gaza, dont une centaine ont été libérées fin novembre durant une trêve en échange de prisonniers palestiniens détenus par Israël.

Israël a juré "d'anéantir" le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, et a lancé une vaste opération militaire.