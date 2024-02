Présidentielle américaine 2024: Biden et Trump victorieux lors des primaires de leur parti respectif au Michigan

Partager:

Le président américain démocrate Joe Biden et son prédécesseur républicain Donald Trump ont respectivement remporté les primaires de leurs partis respectifs dans l'Etat du Michigan en vue de l'élection présidentielle américaine, selon les pronostics des médias Associated Press, CNN, New York Times mardi soir. Joe Biden a remporté la primaire du parti démocrate avec 79% des voix, selon un décompte partiel. Son score est amenuisé par une portion conséquente d'électeurs démocrates du Michigan qui ont préféré rendre un bulletin "non engagé" ("uncommited" en anglais; NDLR) pour protester notamment contre sa position dans le conflit israélo-palestinien. Environ 16% des bulletins dépouillés ne se prononçaient ni pour le président sortant de la Maison Blanche, ni pour son rival Dean Philipps. Ce riche parlementaire de l'Etat du Minnesota a pour sa part remporté un peu moins de 3% des suffrages.

Le résultat pourrait être de mauvais augure pour les chances de réélection du président américain, qui avait remporté cet Etat sur le fil face à Donald Trump il y a quatre ans. Des militants de cette région clé du Midwest avaient lancé la campagne "Listen to Michigan" (Ecoutez le Michigan), pour délivrer un "message puissant et sans équivoque" selon lequel le financement et le soutien de la guerre à Gaza sont "en contradiction avec les valeurs du Parti démocrate". "Le président Biden finance les bombes qui tombent sur des proches de familles vivant ici-même dans le Michigan, des gens qui ont voté pour lui et qui se sentent complètement trahis", a expliqué Layla Elabed, une responsable du groupe.