Présidentielle américaine 2024: Trump bat sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley, à la primaire de Caroline du Sud

Pressé de se projeter dans un duel avec Biden, Donald Trump a infligé samedi une défaite à sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley, lors de la primaire de Caroline du Sud.

Le revers est d'autant plus cinglant pour la quinquagénaire, incarnant une aile plus modérée du Parti républicain, qu'il a lieu dans l'Etat dont elle a été gouverneure pendant six ans.