Présidentielle au Tchad: le Premier ministre Succès Masra affirme avoir gagné

La compilation des résultats par son propre camp "consacre la victoire au premier tour, celle du changement sur le statu quo", a annoncé M. Masra dans un long discours sur sa page Facebook. "La victoire est éclatante et sans tache", a-t-il clamé.

Dans son discours, M. Masra a également affirmé que le camp du candidat et général Mahamat Idriss Déby Itno, proclamé chef de l'État il y a trois ans par l'armée, allait annoncer que ce dernier a "remporté" la présidentielle et tenter ainsi de "voler sa victoire au peuple". "Tchadiens, mobilisez-vous pacifiquement, dans le calme (...) pour prouver votre victoire", a-t-il lancé.

Ce scrutin doit marquer la fin d'une transition militaire et nombre d'observateurs l'estimait il y a encore 10 jours joué d'avance pour le général de 40 ans. Mais l'économiste Masra, 40 ans lui aussi, a surpris tout le monde en rassemblant des foules considérables durant sa campagne, au point de s'enhardir et se dire capable de l'emporter, sinon de pousser M. Déby jusqu'à un second tour prévu le 22 juin.

L'annonce anticipée des résultats, 12 jours en avance sur le calendrier officiel, laisse place à toutes les spéculations. D'autant que le camp Masra se livre ostensiblement depuis le soir du dépouillement à son propre décompte, parallèlement au seul autorisé, celui de l'Agence nationale de gestion des élections (ANGE), composée et nommée par le pouvoir militaire.