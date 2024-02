Présidentielle en Indonésie: l'ex-général Subianto revendique la victoire dès le 1er tour

Des premières projections plaçaient Prabowo Subianto, grand favori avant l'élection, à plus de 55% des suffrages, le plaçant ainsi en position d'être élu dès le 1er tour.

Bien qu'accusé d'atteintes aux droits humains sous la dictature de Suharto, à la fin des années 1990, cet ancien général de 72 ans devrait donc prendre les commandes de la 1ère économie d'Asie du Sud-Est, après dix ans de pouvoir de Joko Widodo, surnommé Jokowi, qui ne pouvait plus se représenter.

Le ministre de la Défense devance largement lors de cette élection dans l'ordre Anies Baswedan, l'ancien gouverneur de Jakarta, et Ganjar Pranowo, ex-gouverneur de Java centre.

Pour l'emporter au premier tour, il devait obtenir plus de 50% du total des voix et au moins un cinquième des suffrages dans plus de la moitié des provinces du pays.

Les résultats officiels ne seront connus qu'en mars.