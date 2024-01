RDC : La Belgique rassure sur son appui à la formation militaire

Ces échanges liés aux relations sur le plan militaire ont été élargis à la situation d'insécurité et d'instabilité dans l'est de la RDC.

« Nous avons évoqué le partenariat bilatéral qui existe en matière de défense entre la Belgique et la République démocratique du Congo (...). Nous sommes présents avec des formations, avec un appui. Nous allons aussi soutenir l'Académie militaire des officiers (...) et la formation dans différentes écoles », a déclaré Mme Roxane de Bilderling, ambassadrice de Belgique en RDC, au sortir de l'audience.

« On serait inhumain si on n'était pas dérangé par la crise à l'est de la RDC. Il y a tous les jours des gens qui souffrent et, forcément, c'est une crise qui nous touche beaucoup. Pour les déplacés, pour les morts, pour les victimes, donc, on ne peut pas rester insensible à ce qui se passe là-bas », a-t-elle fait remarquer.

Dans cet esprit, Mme de Bildering a indiqué que la Belgique « aide les forces armées congolaises pour qu'elles puissent être à même de défendre leur territoire contre les agressions extérieures, contre l'insécurité qui règne ».

L'ambassadrice a également échangé avec M. Bemba sur le déploiement des troupes de la SADC dans l'est de la RDC ainsi que sur le Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation (PDDRCS). « L'idée, c'est de pouvoir enfin désarmer tous les groupes, les réinsérer dans la société et que tout le monde puisse développer et vivre une vie paisible en toute sécurité », a-t-elle conclu.