RDC: un ex-député du MLC rallie une alliance incluant la rébellion du M23

M, Manba a déclaré, lors d'une conférence de presse, avoir adhéré à l'AFC, une nouvelle alliance rebelle fondée à la mi-décembre par M. Nangaa et qui s'est associée à la rébellion du M23 (Mouvement du 23 Mars) afin notamment de "pacifier " la République démocratique du Congo (RDC).

L'ex-député, qui n'a pas été réélu lors des législatives de décembre dernier, a également critiqué la gouvernance du pays sous le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il a qualifiée de pire que celle de son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange.

"Il y a eu (en janvier 2019 après la précédente élection présidentielle, ndlr) passation pacifique du pouvoir, il n'y a eu aucune balle tirée. Je pense que Tshisekedi a privilégié le nom de son père (l'opposant historique Etienne Tshisekedi wa Mulumba) de telle sorte que les Congolais ont toléré qu'il soit président non pas parce que c'était lui mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Son père pendant 30 ans a investi dans la constance, la lutte non violente (...). Ils s'étaient dit qu'avec lui ça pourrait fonctionner et malheureusement c'est pire qu'avec Kabila", a affirmé M. Mamba.

M. Nangaa, un ex-président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) aujourd'hui en exil, avait annoncé le 15 décembre à Nairobi la création de l'AFC en appelant à "l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires" pour la "refondation de l'État" et le "retour de la paix" en RDC.