Sainte-Soline: Darmanin engage la dissolution de "Soulèvements pour la terre"

Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, au cours de laquelle il a essuyé un feu roulant de questions sur les événements de Sainte-Soline et le maintien de l'ordre lors des manifestations contre la réforme des retraites.

Les images de bataille rangée entre gendarmes et manifestants encagoulés autour d'une "mégabassine" et leur bilan soulèvent depuis samedi critiques, interrogations et inquiétudes.

Au total, deux manifestants étaient encore mardi dans le coma, dont un avec un pronostic vital engagé. Les organisateurs ont évoqué 200 blessés, dont 40 grièvement, et les autorités fait état de 47 gendarmes blessés.

Un bilan bien plus lourd que lors de la précédente manifestation contre les retenues d'eau dans les Deux-Sèvres, également interdite, en octobre dernier.