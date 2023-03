Véronique se fait arnaquer pour 3 tickets à 105€ pièce pour le concert de Stromae : "Je n’ai pas l’impression d’être un pigeon, pourtant je me suis fait avoir"

Après de longues recherches, Véronique tombe sur un site qui prétend vendre les dernières places disponibles. Portée par l’euphorie d’avoir trouvé des tickets, elle ne réfléchit pas une seconde de plus et saute directement sur l’occasion : « Je suis tombée sur le site best ticket par hasard. J’ai vu une publicité et j’ai vu qu’il y avait encore des places pour le concert du 16 mars. J’ai acheté trois places à 105 euros et j’ai été prélevée tout de suite. » Au total, Véronique aura déboursé 315 euros : « C’est quand même une grosse somme. Mais je me suis laissé surtout guider par mes émotions. J’avais surtout en tête la joie de mon petit-fils Loïc qui allait être content de voir son chanteur préféré. »

Seulement, à quelques jours du concert, Véronique se rend compte qu’elle n’a toujours pas reçu ses tickets : "Là, je me suis dis que quelque chose clochait. J’ai effectué quelques recherches sur internet et j’ai trouvé toute une série de témoignages de personnes qui s’étaient faites arnaquées sur le site. Tout le monde se plaignait de ne pas avoir reçu de places et de ne jamais s’être fait rembourser."

Pour le moment, rien d’anormal. Véronique ne se doute pas un seul instant que le site sur lequel elle a acheté ses tickets est en réalité très peu fiable : « Honnêtement, je n’ai pas vu la différence entre ce site et ticketmaster.be ou encore teleticketservice.com. Il n’y avait rien de particulièrement alarmant. Le site était parfaitement bien fait." C’est seulement après quelques mois qu'elle commence à s’inquiéter de ne pas avoir de nouvelles: "J’ai donc envoyé un mail et ils m’ont répondu en me disant que tout était en ordre et que les billets seraient seulement disponibles avant le concert pour éviter la spéculation. Ça ne me paraissait pas anormal."

Le témoignage de Véronique n’est pas un cas isolé. Sur les forums, des dizaines de messages similaires à son expérience. Tous évoquent la même chose : des commandes en cours de traitement, sans jamais être finalisées. Certains font également référence au même concert que celui auquel été censé assister Véronique : "Ce qui a fini par me convaincre, c’est qu’on s’est rendu compte que beaucoup de gens avaient acheté leurs places sur le site, alors que le concert était déjà sold-out." Autre élément perturbant, le site est toujours en activité à ce jour : "C’est aberrant parce qu’ils continuent à vendre des places. Et pour Stromae aussi, alors que le concert est complet ! A aucun moment, on ne tombe sur un message d’alerte. Il faut vraiment bien chercher dans les forums pour voir tous les messages des personnes arnaquées…" D'autres personnes, au contraire, affirment tout de même avoir reçu leurs places le jour-même.

Pour cette organisatrice d’événements culturels, habituée à faire des démarches en ligne, la pilule a du mal à passer : "Je suis constamment sur internet. Je fais toutes mes réservations via ce biais-là. Je n’ai pas l’impression d’être un pigeon qui me laisse avoir facilement. Pourtant je me suis fait avoir." Hormis la perte d’argent, c’est surtout pour son fils, que Véronique est la plus déçue : "Ça fait un an qu’il attend ce concert, il était tout impatient. Quand je lui ai annoncé, il était tellement triste. C’était surtout difficile de lui expliquer ce que c’était une arnaque. A 7 ans on ne comprend pas vraiment. On retient surtout qu’on ne va pas voir son artiste préféré."

Véronique ne se laisse pas pour autant décourager : "Pour le moment, je n’ai pas tenté de me faire rembourser. J’ai surtout essayé de trouver une solution pour pouvoir quand même aller au concert. J’ai même envoyé un message à l’équipe de Stromae en expliquant la situation. Malheureusement, ils n’avaient aucune solution et ils m’ont confirmé que le concert était complet." Pourtant, après avoir tout essayé, vient le moment de la résignation : "Quand on se rend compte qu’on a essayé toutes les solutions possibles, il y a une frustration terrible. En fait, il n’y a aucun moyen de les contacter. Dès le moment où on n’a plus de réponse à ses mails, et qu’il n’y a pas de numéro de téléphone, on se retrouve complètement perdu. On nous laisse avec des accusés de réception automatiques aux mails qu’on envoie, sans jamais rien en plus."