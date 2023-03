Accident spectaculaire à Flémalle: une voiture percute un rond-point, s'envole et pulvérise un hall omnisports

"Le conducteur du véhicule a été blessé et transporté en ambulance. Je n'en sais pas plus sur son état de santé", a confié jeudi soir Fabian Pavone, échevin des Sports à Flémalle, qui n'en revenait pas que cette voiture ait ainsi pu traverser l'infrastructure. "Par chance, au moment où cela s'est passé, les gamins venaient de rentrer dans les vestiaires. L'un des coaches se trouvait néanmoins à l'extérieur et a ainsi vu passer le véhicule".

La salle Louis Melin est une infrastructure communale. Elle abrite des clubs de mini-foot, de basket et de gymnastique qui, désormais, ne pourront plus l'utiliser. "La salle est impraticable et le sera, très certainement, pour un certain temps. Dès demain (vendredi), on va se réunir avec le CSL (Centre Sportif Local qui gère les infrastructures sportives communales, ndlr) pour trouver des solutions pour ces clubs".

L'auteur de l'accident de la route spectaculaire survenu jeudi soir à Flémalle est le joueur de football Sofian Kiyine, a confirmé vendredi matin son club, l'OH Leuven, sur son site internet. La vie du joueur, dont la voiture a traversé la salle omnisports Louis Melin après un vol plané, n'est pas en danger. L'accident n'a fait aucun autre blessé. "Le club attend plus de précisions sur les circonstances exactes de l'accident avant de réagir", précise l'OH Leuven dans un communiqué. "L'accident n'implique heureusement pas d'autre personne." Le Club souhaite un prompt rétablissement à son joueur.