Scène de chaos à l'aéroport de Tel-Aviv: de nombreuses compagnies annulent leurs vols vers et depuis Israël

"Je me trouve actuellement en face de l’aéroport de Ben Gourion à Tel-Aviv", nous décrit notre correspondant RTL info Arthur de Poortere. De nombreuses compagnies aériennes ont en effet annulé leurs vols vers et depuis Israël. "Cela crée un chaos dans l'aéroport."

Il n’y a actuellement aucune restriction pour se déplacer dans le pays. Bien que les endroits les plus dangereux, proches de la bande de Gaza, sont actuellement inaccessibles aux civils comme aux journalistes. La presse se déplace cependant librement, cela vaut aussi pour les médias ayant une ligne éditoriale pro-palestinienne. "Il est important de souligner que la liberté de la presse est absolument totale en Israël", insiste Arthur de Poortere.

Ce mercredi, des combats étaient toujours en cours entre l’armée israélienne et le Hamas, entre autres dans le Kibbutz de Zikim, à 4 km de la bande de Gaza. "Il y a eu, hier et cette nuit, de nombreux tirs de roquettes des deux camps. On compte 340.000 civils déplacés, et plus de 1200 morts dans la bande de Gaza."

Les autorités américaines disent travailler activement avec Israël et l'Egypte pour créer un corridor humanitaire et permettre aux civils de quitter l'enclave palestinienne.