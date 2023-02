Séisme en Turquie et Syrie: 23 millions de personnes pourraient être touchées, selon l'OMS

16h35 L'Ukraine envoie un groupe de 87 secouristes en Turquie L'Ukraine a annoncé mardi l'envoi d'un groupe de 87 secouristes en Turquie pour aider à faire face aux conséquences d'un séisme dévastateur qui a également frappé la Syrie et qui a fait plus de 5.000 morts. "Le ministère de l'Intérieur et le service des Situations d'urgence envoient en Turquie une équipe combinée de recherche et de sauvetage composée de 87 personnes", dont 10 pilotes d'avions et de véhicules, a annoncé le gouvernement ukrainien sur son site internet.



15h49 Plus de 5.000 morts, le bilan ne cesse d'augmenter Les secouristes recherchent toujours des rescapés mardi au lendemain du puissant séisme dont le bilan, en constante aggravation, dépasse désormais les 5.000 morts en Turquie et en Syrie, une véritable course contre la montre et le froid glacial.



13h52 Comment se passe l'aide en Turquie après les séismes mortels?

13h49 Le bilan des morts en Turquie ne cesse d'augmenter

13h38 L'Europe a déjà mobilisé plus d'un millier de sauveteurs et des dizaines de chiens Depuis que la Turquie a demandé l'activation du mécanisme de protection civile de l'UE, les équipes européennes de recherche et sauvetage qui se mobilisent se multiplient. Dans un tweet, ce mardi matin, le commissaire européen à la gestion des crises Janez Lenarcic fait état de 27 équipes mobilisées, surtout du "search and rescue" (25 équipes) mais aussi deux équipes médicales d'urgence. Ces équipes viennent de 19 pays qui ont répondu à l'appel d'Ankara via le mécanisme de protection civile de l'UE: de la Bulgarie à l'Albanie en passant par le Montenegro, la France, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, etc. Ensemble, cela représente "plus de 1.150 sauveteurs et 70 chiens de sauvetage", précise le commissaire.

13h36 La Fédération de la Croix-Rouge réévalue les besoins d'aide à environ 200 millions d'euros La Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a réévalué les besoins d'aide pour ses opérations à environ 200 millions d'euros, selon un de ses responsables. Lundi soir, elle avait lancé un appel d'urgence aux dons de quelque 70 millions d'euros depuis Genève. En plus de tenter de retrouver des survivants et aider les blessés, les Croissants-Rouges turc et syrien doivent trouver un abri pour 250.000 personnes.

13h35 Erdogan déclare l'état d'urgence dans dix provinces en Turquie Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré mardi l'état d'urgence dans les dix provinces turques touchées par le double séisme qui a frappé lundi le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. "Nous avons décidé de déclarer l'état d'urgence pour permettre de mener rapidement les travaux (de secours)", a déclaré le chef d'État turc, précisant que cette mesure était en place pour trois mois.

12h38 La Turquie veut rouvrir un terminal pétrolier dans le sud La Turquie a ordonné la réouverture du terminal pétrolier sur la côte méditerranéenne, près de la ville de Ceyhan, rapporte l'agence de presse Bloomberg sur la base d'une source proche du dossier. L'entreprise publique Botas avait fermé le terminal lundi par précaution, après le tremblement de terre qui a frappé le pays. Selon cette même source, les contrôles sont terminés et le pétrole sera bientôt réacheminé vers et depuis le terminal.

12h06 Les équipes de la sécurité civile française arrivent à Incirlik Des équipes de la sécurité civile française arrivent à la base militaire de l'Otan de la ville d'Incirlik dans la province d'Adana dans le sud de la Turquie pour aider les autorités turques dans les recherches de survivants après les séismes meurtriers qui ont provoqué la mort de plus de 5.000 morts en Turquie et en Syrie.

11h15 Les Affaires étrangères n'ont pas encore d'informations sur de possibles victimes belges Le SPF Affaires étrangères n'a pas encore d'informations sur la présence de ressortissants belges parmi les morts et les blessés suite aux tremblements de terre dévastateurs en Turquie et en Syrie, a-t-il communiqué mardi. Environ 200 Belges sont enregistrés auprès du SPF Affaires étrangères dans cette région. Le contact a pu être établi avec la plupart d'entre eux et ceux-ci ont fait savoir qu'ils étaient sains et saufs. Le Centre de crise des Affaires étrangères se réunira plus tard mardi matin pour une nouvelle mise à jour de la situation. Les ressortissants belges se trouvant en Turquie peuvent s'enregistrer à Ankara ou à Istanbul. Pour ceux se trouvant sur le territoire syrien, cela se fait à Beyrouth, la capitale libanaise. Deux séismes de magnitudes de 7,7 et de 7,5 sur l'échelle de Richter et plusieurs répliques ont frappé lundi le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

11h05 Près de 5.000 morts en Turquie et en Syrie, les opérations de recherche se poursuivent Les secouristes poursuivent mardi leurs recherches de rescapés, au lendemain du puissant séisme dont le bilan dépasse désormais les 5.000 morts dans le Sud-Est de la Turquie et le Nord de la Syrie, une véritable course contre les heures qui passent et le froid glacial.

10h39 L'Unicef lance un appel à l'aide pour les enfants sinistrés Unicef Belgique lance un appel à la solidarité pour venir en aide aux enfants syriens et turcs à la suite des séismes majeurs qui ont frappé lundi la Turquie et la Syrie, a annoncé mardi l'organisation via communiqué. Les équipes du fonds des Nations unies pour l'enfance travaillent 24 heures sur 24 afin de fournir une aide humanitaire aux enfants et à leurs familles touchés par la catastrophe.