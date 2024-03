Signé Giltay: ce coup de canif dans la relation entre Israël et les Etats-Unis

Benjamin Netanyahu est ulcéré. Ce matin, le quotidien français Libération écrit même qu'il a frôlé l'apoplexie, ce qui est bien sûr une image. Il n'a pas supporté la décision de Washington, dont l'attitude a permis l'adoption par 14 voix contre une abstention de cette résolution qui appelle à un cessez-le-feu immédiat sans le lier impérativement à la libération des otages. Il avait prévenu son principal allié que si ça devait se produire, il y aurait des conséquences. Elles n'ont pas tardé. Dès l'annonce du résultat, la visite d'une délégation israélienne aux États-Unis a été annulée. La Maison Blanche s'est déclarée déçue, mais il y avait déjà un désaccord sur la composition de la délégation israélienne.

L'objectif était de discuter de l'éventualité d'un assaut sur Rafah, toujours annoncé par Jérusalem. Joe Biden avait demandé à voir une équipe de militaires israéliens, ainsi que des officiels de l'humanitaire et des renseignements. À la place, Netanyahu avait choisi d'envoyer un des leaders de son parti, le Likoud, et son ministre des Affaires stratégiques, dont le principal souci est d'obtenir du temps et des moyens pour réaliser les objectifs d'Israël.