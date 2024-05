Signé Giltay: débattre avec Donald Trump, une mission suicide pour Joe Biden?

Il y a une semaine, Joe Biden et Donald Trump ont décidé de débattre deux fois avant le scrutin de novembre. La surprise, c'est que Joe Biden est aussi demandeur que Donald Trump, qui, lui, est persuadé de l'écraser. Le vieux président a-t-il des chances face à son presque aussi vieux challenger ?

De manière classique, les débats présidentiels américains ne sont pas des affrontements face à face comme en France. Ils sont chacun derrière un pupitre, tournés vers les journalistes et répondent à leurs questions sans s'interpeller directement.

Les deux débats auront lieu le 27 septembre sur CNN et le 10 septembre sur ABC. C'est la première fois que les deux hommes se reverront depuis l'accession de Joe Biden à la Maison Blanche. Donald Trump, mauvais perdant, n'avait pas passé en personne les clés de la résidence présidentielle à son successeur, comme c'est la tradition. D'ailleurs, les traditions vont être aussi bousculées pour ces deux débats. Les adversaires ont refusé de se soumettre à la commission bipartisane chargée de l'organisation depuis 1988.

Cela dit, le clan démocrate est inquiet. Nancy Pelosi, l'ancienne présidente de la Chambre proche de Joe Biden, a déclaré : "Je ne recommanderai jamais personnellement de monter sur scène avec Donald Trump, mais c'est ce que le président a décidé de faire. Et je pense que le format suggéré est le bon."

On ne connaît pas encore tous les détails de l'affrontement, mais deux choses sont sûres : il n'y aura pas de public composé de supporters à même de déstabiliser l'un ou l'autre, et les micros seront coupés quand ils n'auront pas la parole. Donc, à priori, pas d'invective, pas de petite phrase assassine et pas d'attaque directe.

Trump se la joue déjà dans la rodomontade. "Joe Biden, le pourri et le pire débatteur que j'ai jamais affronté. Il ne peut pas assembler deux phrases. C'est aussi le pire président de l'histoire des Etats-Unis."