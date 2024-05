Signé Giltay: la visite du président chinois Xi Jinping en Europe et ses enjeux stratégiques

Le président chinois Xi Jinping entame une tournée européenne avec pour objectif de renforcer les relations commerciales et politiques de la Chine avec le continent. Sa première étape est Paris, où il s'efforce de promouvoir l'amitié franco-chinoise tout en naviguant dans des eaux diplomatiques délicates.

Le président chinois Xi Jinping a entamé une tournée européenne, débutant par une visite à Paris, suivie de déplacements en Serbie et en Hongrie. Son objectif principal est de renforcer les relations commerciales et politiques de la Chine avec l'Europe tout en cherchant à établir un équilibre entre les intérêts européens et chinois.

La visite revêt un caractère symbolique important, avec la célébration des 60 ans de la reconnaissance de la Chine populaire par la France en 1964. Cependant, derrière les festivités, des enjeux diplomatiques majeurs se profilent, notamment en ce qui concerne les relations de la Chine avec la Russie et l'Ukraine, ainsi que les tensions commerciales avec l'Union européenne.