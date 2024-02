Signé Giltay: les secrets de la mer Rouge

Depuis le mois d’octobre 2023, la mer Rouge est devenue le front sud de la guerre qui oppose Israël au Hamas. Dans un premier temps, les rebelles Houthis du Yémen ont tenté à plusieurs reprises de frapper le territoire Israélien à l’aide de missiles ou de drones, en vain. Ces tirs ont été interceptés au-dessus de la mer Rouge par des navires américains. Désormais, ce n’est plus le territoire d’Israël leur cible, c’est la mer Rouge elle-même, nouvelle zone de combats. A tel point que depuis le 12 janvier Américains et Britanniques ont bombardé à plusieurs reprises des positions, sur le territoire Houthi au Yémen. Les uns avec des F18 de l’US Navy, les autres avec des Eurofighters de la RAF basés à Chypre. Objectif : mettre fins aux attaques régulières des navires marchands, qui impactent gravement le commerce international.

La mer Rouge est un axe essentiel du commerce maritime entre l’Asie et l’Europe, via le canal de Suez. 12% du commerce mondial y transite. principalement des tankers et des portes containeurs. A partir de novembre, les attaques des Houthis, ont décidé plusieurs armateurs à renoncer à cette route. Parmi eux, des géants de la mer : le danois Maersk, l’allemand Hapag-Lloyd, le français CMA CGM ou l’italo-suisse MSC. Cependant des navires de guerre occidentaux patrouillent régulièrement dans la zone.

Les Houthis qui mènent depuis 2015 une guerre civile contre le pouvoir du Yémen, soutenu par l’Arabie saoudite, disposent d’un arsenal important fourni par l’Iran : des missiles capables de frapper des navires à plus de cent kilomètres des côtes, et des drones qu’ils construisent eux-mêmes grâce aux plans fournis par leurs alliés du Hamas et du Hezbollah.

La porte des lamentations

Les Houthis concentrent leurs attaques sur le détroit de Bab-El-Mandeb ( en français la porte des lamentations), 30 kilomètres de large seulement, qui sépare le Yémen de Djibouti, et donc la péninsule arabique de l’Afrique. C’est avec Gibraltar et le Bosphore l’un des détroits les plus stratégiques du monde. A l’époque coloniale, la France contrôlait Djibouti sur la rive ouest et les l’Anglais le Yémen sur la rive est. Depuis, la situation s’est compliquée même si depuis son indépendance en 1977, Djibouti accueille toujours plusieurs bases militaires, française, américaine, mais aussi chinoise. De son côté, la flotte indienne y détache régulièrement des navires. Si cette route venait à être coupée sur le long terme, les relations entre l’Asie et l’Europe seraient infiniment plus difficiles et surtout plus chères. Or sans appui militaire, les navires marchands n’ont que peu de moyens de se défendre.