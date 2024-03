Signé Giltay: Nikki Haley va-t-elle renoncer face à Donald Trump ou va-t-elle continuer à le gêner?

Mais ce petit état frontalier du Canada ne pèse pas bien lourd en nombre de délégués face aux mastodontes décrochés par Trump. Virginie, Oklahoma, Tennessee, Colorado et surtout le Texas et la Californie.

Même si les jeux sont faits, Donald Trump n'a pas encore fait le plein de délégués et les primaires continuent. Nikki Haley peut donc poursuivre sa campagne, à condition que ses financiers continuent à la soutenir. C'est le point crucial, car cet argent va manquer à Trump, notamment pour payer ses amendes.

Nikki Haley n'a pas prévu d'événement public après la proclamation des résultats et il n'y aurait aucun meeting inscrit à son agenda ces prochains jours. En toute logique, elle devrait renoncer et, selon la tradition, apporter son soutien à Trump. Mais il ne faut pas rêver, ce n'est pas le genre de la dame qui hier encore dénonçait le duel annoncé entre deux octogénaires.

Joe Biden, de son côté, a lui aussi réussi sa soirée. Un seul territoire lui a échappé, les Samoa américaines dans le Pacifique. Il est déjà dans le sprint final et a réservé ses commentaires à son futur adversaire.

Elle deviendrait ainsi l'alliée objective du président républicain et prendrait date pour la prochaine présidentielle dans 4 ans.

Nikki Haley ne peut plus gagner, mais elle peut gêner l'ancien président toujours poursuivi par la justice et peut-être même l'empêcher de battre Donald Trump lors du duel final.

Allons-nous permettre à Donald Trump de nous entraîner vers le chaos, la division et l'obscurantisme qui ont défini son mandat ? Non, répondront les démocrates. Et peut-être quelques républicains restés fidèles à Nikki Haley, qui demeure décidément le caillou dans la chaussure gauche du millionnaire aux cheveux oranges.