A Singapour, les familles de condamnés à mort demandent l'arrêt des exécutions

Cinq familles ont demandé à rencontrer le ministre singapourien de la Justice et de l'Intérieur, afin que celui-ci écoute leurs "histoires" et leur "douleur" et puisse voir la situation du point de vue humain, ont-elles indiqué dans un communiqué, à la veille de la Journée mondiale contre la peine de mort.

Au moins 16 personnes condamnées pour trafic de drogue ont été pendues depuis que Singapour a repris les exécutions en mars 2022, après une pause de deux ans pendant la pandémie de Covid-19.