Six interpellations dans un dossier d'exportation illégale de technologies "sensibles"

Quatre personnes ont été interpellées en Belgique et deux aux Pays-Bas lors de perquisitions menées dans le cadre d'un dossier relatif à l'importation et l'exportation illégale de technologies "sensibles", indique mardi le parquet fédéral belge. Il s'agit de matériaux pouvant revêtir une utilité pour un usage tant civil que militaire, comme des micropuces, des accéléromètres, des moteurs à turbine, etc.