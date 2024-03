Soudan: pas de cessez-le-feu sans retrait des paramilitaires, selon l'armée

Les forces armées soudanaises ont affirmé dimanche qu'aucune pause dans les combats qui durent depuis près d'un an n'est envisagée pour le ramadan, tant que les Forces de soutien rapide (FSR, paramilitaires) ne se retirent pas des villes et villages qu'ils occupent.

Les combats, qui font rage depuis le 15 avril 2023 entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane et les Forces de soutien rapide du général Mohammed Hamdane Daglo, ancien numéro deux du pouvoir militaire, ont fait des milliers de morts et quelque 8 millions de déplacés.

Les FSR ont déclaré par voie de communiqué qu'ils acceptaient un cessez-le-feu. Abdel Fattah al-Burhane avait également affirmé par l'intermédiaire de son représentant à l'ONU, voici quelques jours, qu'il était prêt à accepter un cessez-le-feu.

Toutefois, le général al-Atta a déclaré dimanche qu'un arrêt des combats ne serait possible que si les FSR se retirent des maisons de civils et des institutions publiques, telles que les écoles et les centres de soins, comme convenu en mai dernier après une médiation avec les États-Unis et l'Arabie Saoudite.

Il a également exigé des garanties que ni le responsable des FSR, ni aucun autre membre haut-placé des forces paramilitaires n'obtiendrait de poste politique ou militaire dans un Soudan pacifié.