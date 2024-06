Suède: verdict pour un ancien général syrien accusé de crimes de guerre

Mohammed Hamo, âgé de 65 ans et vivant en Suède, a été jugé au printemps pour "complicité" de crimes de guerre entre janvier et juillet 2012, une accusation qui peut potentiellement lui valoir une condamnation à la prison à perpétuité.

Un tribunal de Stockholm rend son verdict jeudi concernant un ancien général syrien accusé de crimes de guerre dans son pays en 2012, le dirigeant étant l'un des plus hauts responsables militaires syriens jugés en Europe.

Le tribunal doit rendre son verdict à 11H00 (09H00 GMT).

La guerre civile en Syrie entre le régime de Bachar al-Assad et des groupes d'opposition armés dont l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), déclenchée en 2011 par la répression de manifestations en faveur de la démocratie, a fait plus d'un demi-million de morts et morcelé ce pays.

Selon l'accusation, l'ancien officier a contribué, "par ses conseils et son action", aux agissements de l'armée "dont les attaques ont été systématiquement menées en violation des principes de distinction, de prudence et de proportionnalité".